Втрата чи пошкодження посвідчення учасника бойових дій (УБД) – не проблема. Документ можна відновити за спрощеною процедурою.

Військовослужбовцям потрібно подати заяву та 2 кольорові матові фотокартки 3×4 см (зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки)

Звільнені зі служби звертаються до ТЦК та СП за місцем військового обліку.

До заяви/рапорту додаються:

копія посвідчення (якщо збереглася);

лист талонів та його копія;

копія першої сторінки паспорта або ID-картки;

2 фото 3×4 см (матові).

Важливо знати: довідка з поліції або оголошення в ЗМІ не потрібні;

якщо посвідчення знищене під час виконання бойових завдань – його замінюють на підставі службового розслідування;

звільненим з полону військовослужбовцям не потрібно додавати до заяви матеріали службового розслідування.

Бережіть документи, але знайте: держава передбачила зрозумілий механізм їх відновлення.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.