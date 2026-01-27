Як відновити втрачене або зіпсоване посвідчення УБД
Втрата чи пошкодження посвідчення учасника бойових дій (УБД) – не проблема. Документ можна відновити за спрощеною процедурою.
Військовослужбовцям потрібно подати заяву та 2 кольорові матові фотокартки 3×4 см (зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки)
Звільнені зі служби звертаються до ТЦК та СП за місцем військового обліку.
До заяви/рапорту додаються:
копія посвідчення (якщо збереглася);
лист талонів та його копія;
копія першої сторінки паспорта або ID-картки;
2 фото 3×4 см (матові).
Важливо знати: довідка з поліції або оголошення в ЗМІ не потрібні;
якщо посвідчення знищене під час виконання бойових завдань – його замінюють на підставі службового розслідування;
звільненим з полону військовослужбовцям не потрібно додавати до заяви матеріали службового розслідування.
Бережіть документи, але знайте: держава передбачила зрозумілий механізм їх відновлення.
Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.