Жорстока війна забирає життя та здоров’я наших захисників. Під час лікування перестало битися серце Романа Павука. Вічна та світла памʼять українському Воїну.

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю.

Наш земляк Павук Роман Ярославович помер 24 січня 2026 року внаслідок важкого захворювання, перебуваючи на лікуванні у Тернополі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.

Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав тернопільський міський голова Сергій Надал.