Для допомоги у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації через масовані російські обстріли цими днями тернопільські комунальники відправилися у Київ та Київську область.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Зокрема, бригада працівників КП «Тернопільводоканал» у складі 5 чоловік з використанням службового автомобіля відрядилася проводити аварійно-відновлювальні роботи на мережах водопостачання та водовідведення, здійснювати заміну пошкоджених ділянок трубопроводів, виконувати ліквідацію проривів, витоків та аварійних ситуацій тощо.

До аварійно-ремонтних робіт внаслідок масованих ракетно-дронових атак по столиці долучилися й тернопільські енергетики.