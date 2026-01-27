У Кременці водійка збила 17-річного пішохода та поїхала з місця ДТП. Поліцейські встановили особу правопорушниці.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

З тілесними ушкодженнями до лікарні о 20:00 звернувся 17-річний житель Кременця. Травми юнак отримав у дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася 26 січня близько 17:45.

Про потерпілого на спецлінію Кременецького райвідділу поліції повідомила медсестра медзакладу.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що неповнолітнього на нерегульованому пішохідному переході, що на вулиці Дубенській, збив водій невідомого автомобіля.

Працівники поліції перевірили камери відеоспостереження та встановли особу кермувальника, причетного до автопригоди. Це – 20-річна водійка автомобіля Skoda Fabiа.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.