До поліції надійшло звернення від 57-річної жительки Тернополя про те, що вона стала жертвою шахрайства під час благодійного збору коштів.

За словами заявниці, вона побачила у Viber-групі свого ОСББ повідомлення про терміновий збір коштів на лікування дитини, яка нібито постраждала внаслідок опіків.

Перейнявшись ситуацією та бажаючи допомогти, жінка добровільно перерахувала 5000 гривень зі своєї банківської картки на вказаний у рахунок.

Згодом з’ясувалося, що оголошення було шахрайським, а зібрані кошти – привласнені невідомою особою.

За вказаним фактом правоохоронці проводять перевірку та встановлюють осіб, причетних до злочину.

Поліція Тернопільщини нагадує, що шахраї все частіше використовують теми війни, хвороб, поранених дітей та благодійності, щоб викликати емоції та змусити людей діяти поспіхом.

Щоб не стати жертвою обману, дотримуйтеся простих правил безпеки:

перевіряйте інформацію про збір коштів через офіційні джерела або організаторів;

не переказуйте гроші на особисті картки незнайомих осіб;

уточнюйте реквізити благодійних фондів на їхніх офіційних сторінках;

у разі сумнівів – порадьтеся з рідними або зверніться до поліції.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно звертайтеся на лінію 102 або до найближчого підрозділу поліції, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.