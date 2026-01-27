На Тернопільщині рятувальники застерігають людей від небезпек, пов’язаних з опалювальним сезоном.

“Цьогорічна зима — з морозами, відключеннями та перепадами електропостачання. У таких умовах люди все частіше користуються електрообігрівачами, печами та газовими приладами. На жаль, нерідко — з порушенням правил пожежної безпеки”, — розповіли в ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Наслідки — трагічні, застерігають рятувальники. З початку року на місцях виникнення пожеж виявили 13 загиблих, з них 5 — лише протягом минулого тижня. За кожною цифрою — людське життя.

Основні причини пожеж у холодний період — перевантаження електромережі та небезпечна експлуатація джерел обігріву.

Електроприлади потребують нагляду

Не залишайте обігрівачі без нагляду, особливо вночі. Користуйтеся лише справними приладами заводського виробництва, не перевантажуйте електромережу та вимикайте електроприлади, виходячи з дому.

Печі та газові прилади: правила використання

Не використовуйте несправні або несертифіковані прилади, дотримуйтеся безпечних відстаней до горючих матеріалів, стежте за станом димоходів і вентиляції.

У разі появи запаху газу негайно звертайтеся до аварійної служби.

“Не залишайте джерела обігріву без нагляду. Не сушіть одяг на печах та обігрівачах. Не дозволяйте дітям самостійно користуватися приладами. Дотримання простих правил може вберегти життя. Подбаймо про безпеку разом”, — наголошують у Службі порятунку Тернопільщини.