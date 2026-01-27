З 31 січня українці та українки віком від 40 років почнуть отримувати в застосунку Дія запрошення на проходження безоплатного базового медичного обстеження. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, інформує Тернопільська ОВА.

Першими запрошення отримають громадяни, які народилися в перших числах року. Наразі близько 1 мільйона українців уже отримали в Дії інформацію про програму.

До участі в програмі зареєструвалися понад 640 медичних закладів по всій країні. Це лікарні, які відповідають встановленим вимогам до фахівців, обладнання та рівня надання медичних послуг. Перелік закладів, де можна пройти «Скринінг здоровʼя 40+», постійно оновлюється та доступний за посиланням: https://screening.moz.gov.ua/.

Програма дає змогу українцям віком від 40 років безоплатно пройти базове медичне обстеження та на ранніх етапах виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і порушення у стані психічного здоровʼя. Усі обстеження можна буде пройти швидко й в одному місці — без окремих візитів до сімейного лікаря та без пошуку направлень.

Як долучитися до програми «Скринінг здоровʼя 40+»

Через 30 днів після вашого дня народження в 2026 році у застосунку Дія надійде сповіщення.

Після підтвердження участі 2 000 грн, які можна використати тільки на Скринінг здоров’я 40+, автоматично зараховуються на вашу Дія.Картку протягом кількох днів.

Якщо не користуєтесь Дією, через 30 днів після дня народження можна відкрити спеціальну картку в банку та звернутися у ЦНАП — там допоможуть оформити участь і вказати рахунок для зарахування коштів.