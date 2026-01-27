Класичний університет Тернополя вітає офіційне оголошення складу національної збірної України для участі в найпрестижніших зимових змаганнях чотириріччя – Олімпійських іграх.

Особлива гордість переповнює велику університетську родину, адже серед найкращих атлетів країни, які захищатимуть синьо-жовтий стяг на світовій арені, – одразу п’ятеро талановитих випускників ЗУНУ.

Олімпійську команду з біатлону підсилять талановиті випускники університету – Віталій Мандзин, Тарас Лесюк та Олександра Меркушина. З санного спорту – Андрій Мандзій та Юліанна Туницька.

Університетська родина бажає спортсменам вдалих стартів, «золотих» трас, відмінних результатів та незламної віри у власні сили!