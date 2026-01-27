У Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) розпочало роботу відділення соціальної підтримки родин Героїв.

Як повідомили в ТМР, у відділенні працює четверо фахівців, які надають комплексну допомогу та підтримку родинам тернопільських захисників і захисниць.

Зокрема, це: соціальна адаптація та супровід; індивідуальне консультування; організація тематичних зустрічей, вечорів пам’яті, майстер-класів, екскурсій та інших заходів.

Відділення розташоване за адресою м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8 (1 поверх, кабінет 4).

Контактний телефон: +38 (067) 518 00 57.