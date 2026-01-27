У Бережанському ліцей імені Віталія Скакуна (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3) обвалився дах.

Інцидент трапився у понеділок, 26 січня, близько 14 години. Внаслідок події ніхто не постраждав, повідомили в обласній поліції.



За попередніми даними, дах будівлі обвалився під вагою снігу.



Поліцейські проводять перевірку та встановлюють усі обставини події. Відомості за даним фактом внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.