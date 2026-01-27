Навіки у Небесному строю Іван Павлів, житель села Скоморохи Золотопотіцької громади. Із серпня 2024 року захисника вважали зниклим безвісти. Стало відомо: Іван загинув на Донеччині внаслідок ворожого удару БПЛА. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Із глибоким сумом повідомляємо, що, захищаючи Україну, загинув Іван ПАВЛІВ, житель села Скоморохи.

Воїн вважався безвісти зниклим з 28 серпня 2024 року. Підтверджено: Іван загинув поблизу н.п. Карлівка Донецької області внаслідок ворожого удару БПЛА.

Захисник повернувся на вічний спочинок до рідної домівки», – написали у Бучацькій міській раді.

