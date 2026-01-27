28 січня в області – хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликі опади. На дорогах ожеледиця. Туман. Слабка ожеледь. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0-5 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі погода буде похмурою. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний сніг. Ожеледиця. Туман. Слабка ожеледь. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 2-4 градуси морозу, вдень 0-2 градуси тепла.

Світлина обласного центру з гідрометеорології.