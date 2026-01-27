Сумну звістку отримала ще одна родина. На Сумщині прийняв свій останній бій Євген Іванків, житель села Целіїв Васильковецької громади. Захисникові було лише 44 роки. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Сумна звістка з фронту надійшла до Васильковецької громади.

Звільняючи рідну землю від ненависного окупанта, загинув Євген ІВАНКІВ, житель села Целіїв, 02.06.1981 року народження.

Свій останній бій за волю України відважний Воїн прийняв 10 січня 2026 року поблизу населеного пункту Павлівка Сумської області.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Вічна і світла памʼять Герою України!» – написали в РВА.