У Західноукраїнському національному університеті триває освітній проєкт «Англійська мова для ветеранів війни та членів їхніх сімей», у якому беруть участь звільнені у запас ветерани війни та члени їхніх сімей, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України, які мешкають у Тернополі, Кременці, Бережанах, Скалаті, Бучачі, Підволочиську, Чорткові, Збаражі тощо.

Навчання відбувається у навчально-науковому центрі з вивчення іноземних мов ННІНОТ ЗУНУ як у Тернополі, так і в Кременці (на базі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка).

Ця освітня акція реалізується ЗУНУ з метою підвищення професійної кваліфікації та соціальної реадаптації звільнених у запас військовослужбовців та членів їхніх родин за підтримки Міністерства у справах ветеранів України та у співпраці з департаментом з питань ветеранської політики Тернопільської ОВА, ГУ Національної поліції у Тернопільській області, місцевими управліннями соціального захисту населення міста Тернополя та нашого регіону, Тернопільським благодійним фондом «Карітас», а також із ветеранськими спілками й громадськими організаціями Тернопільщини.

Підготовка слухачів центру іноземних мов Класичного університету Тернополя здійснюється у змішаному форматі за комунікативною програмою поглибленого вивчення англійської мови з використанням сучасних мультимедійних засобів та інтерактивних методів навчання. Освітній процес забезпечують досвідчені викладачі ЗУНУ, а саме: проф. Чик Д.Ч., доц. Янусь Н.В., викл. Хміляр М.З., викл. Сікора Г.І. та ін.

Своїми враженнями від навчання у ННЦВІМ ЗУНУ поділилися і самі ветерани та члени їхніх родин.

«Ґрунтовна теоретична база та велика кількість практичних інструментів, що використовуються у цьому курсі, допомагають якісно опанувати англійську мову як для повсякденного спілкування, так і для професійної діяльності. Доброзичливе ставлення, майстерне викладання та практико-орієнтоване навчання заслуговують високої оцінки та є надзвичайно актуальними в непростих умовах сучасності, особливо для реадаптації у суспільстві певних категорій людей, що отримали травматичний досвід через військові дії в нашій країні. Очікую надалі реалізації подібних проєктів у Західноукраїнському національному університеті, науково-педагогічному колективу якого зичу невичерпного творчого натхнення та успішного впровадження інновацій!» – Юлія Бригинець, дружина ветерана війни.

«Щиро вдячний ЗУНУ та усьому викладацькому колективу за надану можливість вивчати, удосконалювати знання з англійської мови. Для мене це не просто процес навчання, а й спосіб покращити ментальне здоров’я, знайти себе, відновити мир та спокій у своїй душі. Від себе як ветерана війни особлива подяка авторам підручникам «English for war veterans and their family members». Приємно, що не забуваєте та дбаєте про наші потреби, пропонуючи подібні можливості для відновлення та особистісного росту. Спасибі вам за вашу працю», – Андрій Попович, ветеран війни.

«Навчання проходить цікаво. Матеріал подається доступно й структуровано, багато практики розмовної мови, що допомагає значною мірою подолати мовленнєвий бар’єр», – Дмитро Козюпа, ветеран війни.

Дякую організаторам проєкту за таку можливість навчатися. Викладач цікаво й тактовно проводить заняття, вміє пояснити нову тему так, щоб було зрозуміло. Я вдячна, що на своєму шляху ще зустрічаю таких хороших людей!» – Надія Тарасюк, дружина ветерана війни.

«Зараз навчаюся у ЗУНУ, беру участь у проєкті для ветеранів війни та членів їхніх родин. Чому? Тут навчався мій син Ярослав, який загинув у 2023 році. Коли побачила у новинах, що пропонується така програма для ветеранів та родин загиблих, вирішила навчатися у пам’ять про мого сина. Це ніби як продовження його життя: пройти тими шляхами, якими він ходив або міг там бути… Дякую чудовим викладачам, які в такий непростий час не залишили Україну, а працюють для людей», – Тетяна Дутчак, мати ветерана війни.

«Заняття проходять цікаво. У групі панує невимушена атмосфера. Усім, хто долучився до проєкту, велике спасибі! Нехай Господь обдаровує Вас і ваші сім’ї усіма ласками!» – Ірина Нечай, дружина ветерана війни.

«Подобається, що навчання проводиться як онлайн, так й оффлайн, тому можна обрати зручний формат або поєднувати обидва. Заняття проходять цікаво та динамічно, багато практики розмовної мови, інтерактивних вправ і сучасних матеріалів. Варто відзначити професіоналізм викладача, який усе пояснює доступно та підтримує на кожному етапі навчання. Рекомендуємо ці інтенсивні курси усім, хто хотів би поглибити свої знання з англійської мови в ефективному та комфортному середовищі», – ветеран війни Денис Рябинка разом із дружиною Юлією Рябинкою.

«Дякую ЗУНУ, який спільно з Міністерством у справах ветеранів України сприяє реінтеграції ветеранів, які захищали нашу неньку Україну!» – Микола Микуляк, ветеран війни та ін.

Слова вдячності й підтримки цієї освітньої ініціативи для ветеранів війни та членів їхніх родин у Тернопільській області висловили й інші учасники проєкту, зокрема: Анастасія Даньків, Марія Коростіль, Людмила Ратновська, Богдан Іванюк, Людмила Іванюк, Анастасія Бойчук, Олена Бойчук, Тетяна Соколовська, Богдан Глинський, Олександр Крохмальний, Марія Горошко, Олександр Бондар, Сергій Гуменюк, Руслана Марків, Марія Філіпович, Надія Глинська та ін.

Після завершення навчання слухачі ННЦВІМ ЗУНУ отримають свідоцтва про підвищення кваліфікації та сертифікати про рівень володіння англійською мовою згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти.