На Тернопільщині слідчі завершили досудове розслідування смертельної ДТП, чка сталася 10 листопада. Тоді одна людина загинула, а інша отримала важкі тілесні ушкодження. Обвинувальний акт скерували до суду.

Аварія трапилася близько 17:30 на автодорозі Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль.

За даними слідства, 43-річний житель Кременецького району, керуючи автомобілем Fiat Fiorino, на повороті перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Ford Transit.

На момент аварії в мікроавтобусі перебувало п’ятеро пасажирів. В іншому транспортному засобі лише водій. Унаслідок зіткнення бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала трьох потерпілих – обох кермувальників та пасажира автомобіля Ford.

Попри зусилля медиків, 22-річний житель Івано-Франківської області, який перебував у мікроавтобусі, помер у лікувальному закладі. Водій Ford Transit отримав тяжкі тілесні ушкодження.

За результатами проведених експертиз та слідчих дій водієві Fiat слідчі поліції повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого та тяжкі тілесні ушкодження іншій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.