До поліції Тернопільщини надійшло повідомлення про черговий випадок телефонного “банківського” шахрайства.

Постраждала жителька одного з сіл Чортківського району, 1994 року народження.

До жінки зателефонував незнайомець, який представився працівником банку. Він сказав постраждалій, що її банківська картка нібито заблокована, та під приводом «розблокування» попросив надати номер рахунку.

Жінка виконала вимоги співрозмовника, і з її банківської картки було знято 90 000 гривень.

Слідчі поліції розпочали досудове розслідування за ознаками шахрайства.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та закликають громадян бути обачними.

Поліція нагадує: працівники банків не телефонують клієнтам із вимогами повідомити реквізити карток, номери рахунків, коди з SMS чи іншу конфіденційну інформацію.

У разі отримання таких дзвінків слід негайно припинити розмову та самостійно звернутися до банку за офіційними контактами, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.