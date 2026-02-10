Співробітники Тернопільського районного управління поліції задокументували факт пропозиції неправомірної вигоди службовим особам. За порушення статті 369 (ч.1) жителю Чортківського району загрожує штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

“За порушення правил дорожнього руху було зупинено автомобіль, яким керував житель Чортківщини. Під час перевірки документів було виявлено, що водій порушив правила військового обліку. Йому було запропоновано проїхати до Тернопільського РТЦК та СП. Чоловік, аби уникнути цього, запропонував поліцейським 500 доларів. Корупційний факт задокументувала слідчо-оперативна група”, — розповіли у поліції.