На Тернопільщині оголосили підозру завідувачу одного з відділень районної лікарні області у несанкціонованому внесенні недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров’я та службовій недбалості.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадовець, використовуючи особистий обліковий запис у медичній інформаційній системі, вносив неправдиві дані щодо надання медичних послуг пацієнтам. Зокрема, фіксувалися відомості про діагнози, проведені медичні втручання, а також про ургентні стаціонарні випадки, які не відповідали дійсності.

Крім того, слідством встановлено службову недбалість підозрюваного, яка проявилася у неналежному виконанні обов’язків завідувача відділення, зокрема у відсутності контролю за веденням медичної документації лікарями. Протягом майже пів року медичні працівники вносили до системи неправдиві відомості про стаціонарні ургентні випадки лікування.

Такі протиправні дії призвели до безпідставного надходження коштів на рахунок лікарні. Спричинені збитки державному бюджету в особі Національної служби здоров’я України перевищують 600 тисяч гривень.

Незаконні дії лікаря викрили слідчі спільно з оперативниками карного розшуку Кременецького районного відділу поліції за оперативного супроводу Управління СБУ в області та за процесуального керівництва Кременецької окружної прокуратури.

Слідчі поліції повідомили посадовцю про підозру за ч. 1, 3 ст. 362 (несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, вчинена особою, яка має право доступу до неї) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років без права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі тривають слідчі дії.