Упродовж минулого місяця до територіальних підрозділів поліції Тернопільської області надійшло 526 заяв і повідомлень від громадян про факти правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством.

За результатами проведених перевірок поліцейські склали 266 адмінпротоколів за ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства). Також слідчі відкрили 24 кримінальні провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України (вчинення домашнього насильства). Санкція цієї статті передбачає до двох років позбавлення волі.



За даними Управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області, на профілактичному обліку поліції області перебуває 1635 осіб, які вчинили домашнє насильство. Правоохоронці також винесли 199 термінових заборонних приписів щодо кривдників. Ці приписи передбачають різні обмеження для порушників, зокрема: зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи, заборону на вхід і перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи, а також заборону будь-яким способом контактувати з постраждалою особою.



Поліцейські закликають у жодному разі не замовчувати факти домашнього насильства у своїх родинах. Окрім дзвінка на спецлінію «102», постраждалі можуть звертатися до спеціалізованих служб та організацій, які надають підтримку:



Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації – 0 800 500 335 (зі стаціонарного та мобільного) або 116 123 (з мобільного).

Гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознаками статі та насильства стосовно дітей – 15-47.

Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги (за підтримки UNFPA): rozirvykolo.org/sluzhby-pidtrymky/mobilna-brygada

Також працює мобільний застосунок для жінок, які постраждали від домашнього насильства – “Крила”. Він доступний для завантаження як у Play Market, так і в App Store.