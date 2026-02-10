Батькам стане простіше оформити допомогу на дітей і розпоряджатися коштами. Кабінет Міністрів оновив механізми подання заяв і використання виплат для родин із дітьми.

Які саме можливості з’явилися – з’ясовував Центр громадського моніторингу та контролю.

Подання заяви

Уряд спростив оформлення ключових виплат на дітей. У Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності повідомили, що зміни стосуються допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, виплат із догляду за дитиною до року та програми “єЯсла”.

Відтепер подати документи можна не лише до сервісних центрів Пенсійного фонду України. Заяви прийматимуть також ЦНАПи та уповноважені представники громад.

Оновили і строки звернення. Зокрема, заяву на допомогу по догляду за дитиною до року можна подати протягом трьох місяців після того, як дитині виповниться один рік. За програмою “єЯсла” звернутися можна протягом шести місяців після виходу на роботу на повний день. У такому разі виплата надійде одразу за пів року – від місяця після першого дня народження дитини (але не раніше січня 2026 року) і до досягнення нею трирічного віку.

Зарахування та використання коштів

Змінився і механізм зарахування коштів. Допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами тепер можна отримувати без відкриття спеціального рахунку — достатньо мати звичайний поточний рахунок “Дія.Картки”.

Водночас допомогу по догляду до року та виплати за програмою “єЯсла” перераховуватимуть на картку зі спеціальним режимом використання. У Мінсоцполітики зазначають, що Пенсійний фонд відкриватиме такі рахунки через відділення “Ощадбанку” під час звернення.

Розширили і можливості використання коштів. Держава доповнила перелік категорій товарів і послуг, які можна оплачувати за рахунок цих виплат.

Найближчим часом уряд планує запровадити можливість оформлення цих видів допомоги через застосунок “Дія”. У Мінсоцполітики повідомили, що працюють над проєктом разом із Міністерством цифрової трансформації, однак конкретні строки запуску поки не називають.

Програми допомоги

Із початку року у Мінсоцполітики фіксують зростання звернень щодо дитячих виплат. У відомстві пов’язують це зі змінами у законодавстві.

З 1 січня зросла допомога при народженні дитини. Разова виплата становить 50 000 гривень. У разі народження двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину окремо. Також передбачено виплати жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами (за відсутності страхового стажу) – 7 000 гривень на місяць.

За програмою “єЯсла” виплати отримують батьки дітей віком від 1 до 3 років, які виходять на роботу на повний день. Розмір допомоги становить 8 000 гривень, а для дітей з інвалідністю – 12 000 гривень. Рівень доходу родини на право отримання підтримки не впливає. Кошти можна спрямувати на оплату приватного дитячого садка, послуг няні або розвивальних гуртків.