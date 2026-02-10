Вийшов з друку підручник «Фіскальна політика», автором якого є Андрій Ігорович Крисоватий – знаний не тільки в Україні, але і за її межами фінансист, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, заслужений діяч науки і техніки, голова Вченої ради ЗУНУ.

У підручнику «Фіскальна політика» комплексно розкрито сутність, природу, цілі та інструменти державного впливу на економіку через систему доходів, видатків, державного боргу і офіційних трансфертів; систематизовано наукові підґрунтя і базові теоретичні підходи до фіскальної ролі держави, починаючи від класичних концепцій до сучасних модерних моделей макроекономічного регулювання. Детально охарактеризовано структуру державних доходів, механізми оподаткування та їхній вплив на економічну активність суб’єктів господарювання. Особлива увага приділяється видаткам держави, їхній класифікації, ефективності та ролі в забезпеченні безпековості, оборони, стійкості, фінансуванні суспільних благ і національних пріоритетів.

Підручник висвітлює баланс між фіскальною стійкістю, стабільністю, державними запозиченнями і економічним зростанням, зайнятістю та фіскальними розривами і обмеженнями фіскальної політики.

Значний блок присвячено фіскальним правилам, борговій стратегії та управлінню фіскальними ризиками в умовах геополітичної турбулентності та макроекономічної нестійкості.

Окремі розділи окреслюють міжнародний аспект геофіскальної політики та практику наднаціональних інтеграційних об’єднань. Показано роль фіскальної політики у реагуванні на кризи, включно з воєнними, фінансовими та енергетичними потрясіннями.

Підручник містить інструментарій аналізу фіскальної ефективності й методи оцінювання результативності фіскальних рішень.

Видання завершується узагальненням сучасних модерних трендів фіскального управління та перспектив трансформації публічних фінансів в умовах глобальних невизначеностей і нових реалій світосприйняття.