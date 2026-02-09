Офіс Військового омбудсмана отримує значну кількість скарг від військовослужбовців та членів їхніх родин із широкого кола питань. Щоб скарги якомога швидше опрацьовувалися, роз’яснюємо, які питання належать до повноважень Офісу та на яких осіб поширюється дія Закону «Про Військового омбудсмана».

Хто може звернутися:

військовослужбовці

резервісти та військовозобов’язані під час проходження зборів

члени добровольчих формувань територіальних громад

особи, які на добровільній основі залучаються до руху опору на тимчасово окупованих територіях

особовий склад правоохоронних органів, залучений до безпосередньої участі в бойових діях

представники за довіреністю чи законні представники осіб, на яких поширюється дія закону

Важливо! Офіс Військового омбудсмана має право розглядати звернення від близьких родичів військовослужбовців лише в тих випадках, коли звернення подаються в інтересах військовослужбовців і стосуються питань, пов’язаних із проходженням військової служби.

Не розглядаються скарги:

військовозобов’язаних до проходження зборів

ветеранів війни, якщо питання не пов’язані з поточним проходженням військової служби

інші звернення, не пов’язані з проходженням військової служби

Офіс Військового омбудсмана як державна інституція діє виключно в межах повноважень, визначених законом.

Просимо враховувати ці роз’яснення під час підготовки та подання скарг. Це дозволить уникнути хибних очікувань і допоможе швидше та ефективніше реагувати на порушення прав військовослужбовців.

Як подати скаргу?

На електронну пошту: skarha@milomb.gov.ua

Заповнити форму на сайті: https://milomb.gov.ua/kontakty

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.