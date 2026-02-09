У Чортківській громаді працюють Пункти незламності. Там можна зігрітись, випити чаю, зарядити свої телефони та гаджети.

Адреси «Пунктів незламності»:

КП «Чортків дім» (вул. Сонячна, 7) – цілодобово (телефон відповідальної особи +380972715486)

Чортківська центральна міська лікарня (вул. Д.Пігути, 31Б) – цілодобово (телефон відповідальної особи – +380673531620)

Чортківська гімназія №6 (Залізнична, 10) – цілодобово (телефон відповідальної особи +380980221197)

Адміністративне приміщення стадіону «Харчовик» (вул. Хмельницького, 79) – цілодобово цілодобово (телефон відповідальної особи +380979093614)

Приміщення басейну Палацу дітей та юнацтва, біля ліцею №5 (вул. Кн. В.Великого, 4Г) – 8-18 год. (телефон відповідальної особи +380967341721)

Адміністративна будівля Пастушівського округу – цілодобово (телефон відповідальної особи +380966765707)

Студія Центру культурних послуг с. Переходи – цілодобово (телефон відповідальної особи +380505183782)

Адміністративна будівля Горішньовигнанського старостинського округу – цілодобово (телефон відповідальної особи +380505183782)

Адміністративна будівля с. Росохач – цілодобово (телефон відповідальної особи +380682441076)

Адміністративна будівля с. Біла – цілодобово (телефон відповідальної особи +380961958085)

Адміністративна будівля с. Скородинці – цілодобово (телефон відповідальної особи +380967525354)

Адміністративна будівля с. Бичківці – цілодобово (телефон відповідальної особи +380969463818)

Також зігрітись, випити чаю, зарядити свої телефони та гаджети можна у фоє Чортківської міської ради (понеділок-четвер 8-17 год., п’ятниця 8-16 год.).