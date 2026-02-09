На початку робочого тижня збережеться антициклональний характер погоди. З четверга атмосферні фронти з північної атлантики зумовлять невеликі дощі та підвищення температури повітря.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

10 лютого в області – хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі 10-15 градусів морозу, вдень 2-7 градусів морозу.

У Тернополі – хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі 11-13 градусів морозу, вдень 3-5 градусів морозу.