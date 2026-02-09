6-7 лютого у місті Києві відбувся Командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів, який зібрав 252 атлетів із двадцяти двох регіонів України.

Змагання проходили у різних дисциплінах легкої атлетики – учасники, підтверджуючи високий рівень підготовки та конкурентність національної юніорської першості, демонстрували свою майстерність на бігових доріжках, в секторах зі стрибків та штовханні ядра.

У складі збірної команди Тернопільської області участь у Чемпіонаті взяли студенти Західноукраїнського національного університету, які вкотре представили заклад освіти на всеукраїнському рівні. Варто зазначити, що спортсмени регулярно беруть участь у чемпіонатах різного рівня, здобуваючи змагальний досвід і гідно представляючи університет та регіон.

Яскравий результат продемонстрував Максим Лаврик, студент соціально-гуманітарного факультету, який здобув переконливу перемогу в секторі штовхання ядра. Атлет відправив юніорський снаряд вагою 6 кг на відстань 18 метрів 30 сантиметрів, підтвердивши високий рівень технічної та фізичної підготовки.

Вдалим став виступ і для Максима Підгурного, студента факультету комп’ютерних інформаційних технологій. На дистанції 60 метрів спортсмен посів четверте місце, продемонструвавши особистий рекорд – 7,20 секунди.

Каріна Григораш, студентка соціально-гуманітарного факультету, виступила одразу на двох дистанціях: у бігу на 400 метрів вона фінішувала шостою, а на дистанції 800 метрів посіла сьоме місце.

Участь у всеукраїнських чемпіонатах є важливим етапом становлення молодих спортсменів, адже саме такі старти дають змогу перевірити власні сили, здобути безцінний досвід та сформувати характер переможців. Представники Класичного університету Тернополя вкотре продемонстрували наполегливість, командний дух і готовність до нових викликів.

Вітаємо спортсменів та їхніх наставників із гідним виступом, бажаємо подальших перемог, нових рекордів, впевненості у власних силах і яскравих стартів на майбутніх чемпіонатах.