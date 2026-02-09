7 лютого до поліції звернулася мешканка одного із сіл Чортківського району. Жінка повідомила про зникнення свого брата, 1960 року народження, який тривалий час не виходив на зв’язок.

Під час розшукових заходів працівники Борщівського відділення поліції в одному із закинутих будинків Чортківщини виявили обгорілі фрагменти кісток. За попередніми даними, вони можуть належати безвісти зниклому чоловікові.

Відомо, що він зловживав алкоголем і періодично проживав у даному помешканні. Востаннє його бачили ще 22 грудня минулого року. Про пожежу в будинку сусіди не повідомляли. З місця події вилучили рештки, які направили на експертне дослідження. На місці працювала слідчо-оперативна група.