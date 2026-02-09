Загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за останній тиждень склала 452,5 випадків на 100 тисяч населення (захворіло 4609 осіб).

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Кількість захворілих ГРВІ, у порівнянні з попереднім тижнем, збільшилась на 14,2% (4609 випадків проти 4036).

Чисельність дітей серед хворих склала 51,4% (2368 осіб), школярів – 63,1% (1495) від усіх захворілих дітей. Спостерігається збільшення хворих на ГРВІ дітей на 28,1%, школярів – на 33,1%.

Госпіталізовано за звітний тиждень 169 осіб, із них 95 дітей (56,2%). Кількість госпіталізованих зменшилася на 8,6% (госпіталізовано 169 проти 185).

За тиждень зареєстровано три випадки захворювання на COVID-19 (з них 1 дитина).