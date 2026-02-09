Рідні чекали звістки з фронту, вірили, надіялися… Петро Душа, житель селища Козова, зник безвісти у листопаді 2024 року. На жаль, стало відомо: життя захисника війна обірвала на Донеччині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«На жаль, підтвердилась загибель нашого земляка, військовослужбовця Душі Петра Степановича (1971 р.н.), який понад рік вважався зниклим безвісти.

Життя військового обірвалося 5 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Григорівка Донецької області.

Щиро співчуваємо всім рідним і близьким.

Вічна пам’ять та шана Герою», – написав козівський селищний голова Сергій Добалюк.