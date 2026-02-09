У Західноукраїнському національному університеті вручили дипломи другого (магістерського) рівня вищої освіти випускникам факультету фінансів та обліку.

Зі словами щирих настанов до молодих спеціалістів звернулася проректор з науково-педагогічної роботи Уляна Коруц. Вона акцентувала увагу на винятковій наполегливості випускників та підкреслила, що здобуті в стінах Західноукраїнського національного університету компетенції стануть надійним фундаментом для підкорення нових кар’єрних вершин. Проректор побажала випускникам впевненості у кожному кроці та гідного представлення своєї alma mater у світовій професійній спільноті.

Естафету вітань перейняв декан факультету фінансів та обліку Андрій Кізима, який відзначив високий академічний рівень цьогорічного випуску. Під час церемонії особливу увагу приділили студентам, які стали рушійною силою наукових досліджень та громадських проєктів факультету. Декан подякував випускникам за їхню ініціативність, наголосивши, що диплом магістра — це водночас і символ визнання, і велика відповідальність за майбутні рішення.

Від імені випускників зі зворушливою промовою виступила магістрантка спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Софія Вознюк. Вона висловила глибоку вдячність професорсько-викладацькому колективу за майстерне наставництво, а батькам та друзям — за невичерпну віру й підтримку, що супроводжували їх протягом усього шляху.

Вишуканості святу додали музичні виступи лауреатки міжнародних конкурсів, студентки факультету Ірини Шегеди, чиї номери стали гармонійним завершенням урочистої події.

Факультет фінансів та обліку щиро вітає своїх випускників із отриманням омріяних дипломів та бажає їм масштабних звершень, професійної стійкості та успішного втілення найсміливіших життєвих стратегій!