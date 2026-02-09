ДТП сталася 8 лютого о 15:45 на вулиці 15 Квітня. Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Golf допустив наїзд на тернополянку 1986 року народження.

Потерпіла переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Її з переломами та іншими тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Під час перевірки слідчі поліції встановили, що водій авто на момент ДТП перебував у стані наркотичного сп’яніння. Його затримали за статтею 208 КПК.

За даним фактом відкрили провадження відповідно до частини 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України.