Де здати кров у березні: графік виїздів у громади Тернопільщини
У березні команда Тернопільського центру служби крові продовжить виїзні донації у громадах Тернопільщини.
Графік уже сформовано, тож жителі області можуть заздалегідь обрати зручну дату та долучитися до донорства у своїй громаді.
Організатори наголошують: якщо немає можливості приїхати до обласного центру, медики приїдуть самі. Головна мета – зробити донорство доступним для кожного та забезпечити стабільне поповнення запасів крові для лікарень і військових.
У березні виїзні бригади працюватимуть у таких громадах:
03.03 – Борсуківська ОТГ
05.03 – Збаразька ОТГ
10.03 – Бучацька ОТГ
12.03 – Почаївська ОТГ
17.03 – Лопушненська ОТГ
19.03 – Підволочиська ОТГ
24.03 – Шумська ОТГ
26.03 – Копичинецька ОТГ
31.03 – Скориківська ОТГ
Центр служби крові закликає скористатися можливістю здати кров у своїй громаді. Одна донація може врятувати до трьох життів.