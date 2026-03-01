У березні команда Тернопільського центру служби крові продовжить виїзні донації у громадах Тернопільщини.

Графік уже сформовано, тож жителі області можуть заздалегідь обрати зручну дату та долучитися до донорства у своїй громаді.

Організатори наголошують: якщо немає можливості приїхати до обласного центру, медики приїдуть самі. Головна мета – зробити донорство доступним для кожного та забезпечити стабільне поповнення запасів крові для лікарень і військових.

У березні виїзні бригади працюватимуть у таких громадах:

03.03 – Борсуківська ОТГ

05.03 – Збаразька ОТГ

10.03 – Бучацька ОТГ

12.03 – Почаївська ОТГ

17.03 – Лопушненська ОТГ

19.03 – Підволочиська ОТГ

24.03 – Шумська ОТГ

26.03 – Копичинецька ОТГ

31.03 – Скориківська ОТГ

Центр служби крові закликає скористатися можливістю здати кров у своїй громаді. Одна донація може врятувати до трьох життів.