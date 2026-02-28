1 березня в області – малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі 0-5 градусів морозу, вдень 4-9 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі 2-4 градуси морозу, вдень 4-9 градусів тепла.