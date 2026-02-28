Жорстока війна обірвала ще одне життя. Максим Марків-Буковський загинув на Донеччині. Захисника вважали з грудня 2024 року зниклим безвісти. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, наш земляк Марків-Буковський Максим Ярославович. Його життя обірвалося на 44-му році життя в ході виконання бойового завдання у Донецькій області. Максим вважався зниклим безвісти з 15 грудня 2024 року.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, бойовим побратимам Героя. Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.