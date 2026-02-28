У 2025 році населення області сплатило за житлово-комунальні послуги 3875,0 млн грн (101,1% нарахованих за цей період сум, уключаючи погашення боргу попередніх періодів), що на 18,8% (на 612,2 млн грн) більше, ніж у 2024-ому.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

На кінець грудня минулого року заборгованість населення з оплати окремих видів житлово-комунальних послуг становила: за постачання та розподіл природного газу – 129,0 млн грн.; за централізоване водопостачання та водовідведення – 54,7 млн грн.; за управління багатоквартирним будинком – 47,9 млн грн.; за управління побутовими відходами – 29,3 млн грн.