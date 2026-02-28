Шахраї ошукали жителя Тернопільщини на 14 тисяч: купив шини у фейковому магазині
До поліції надійшло повідомлення від жителя Тернополя 1994 року народження про вчинення щодо нього шахрайських дій.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
Зі слів заявника, він знайшов у соціальній мережі оголошення про продаж автомобільних шин через інтернет-магазин.
Під приводом оформлення покупки невідома особа переконала його здійснити передоплату.
Потерпілий добровільно перерахував 14 000 гривень на банківський рахунок, наданий шахраями.
Після отримання коштів продавець перестав виходити на зв’язок, а товар заявник так і не отримав.
У результаті йому заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом розпочато перевірку. Правоохоронці встановлюють особу, причетну до вчинення шахрайства.
Поліція нагадує громадянам:
- не перераховуйте передоплату на рахунки невідомих осіб;
- перевіряйте продавців, відгуки та історію сторінки;
- користуйтеся послугами післяплати або безпечної доставки;
- у разі підозри на шахрайство негайно телефонуйте на спецлінію 102.