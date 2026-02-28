До поліції надійшло повідомлення від жителя Тернополя 1994 року народження про вчинення щодо нього шахрайських дій.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Зі слів заявника, він знайшов у соціальній мережі оголошення про продаж автомобільних шин через інтернет-магазин.

Під приводом оформлення покупки невідома особа переконала його здійснити передоплату.

Потерпілий добровільно перерахував 14 000 гривень на банківський рахунок, наданий шахраями.

Після отримання коштів продавець перестав виходити на зв’язок, а товар заявник так і не отримав.

У результаті йому заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом розпочато перевірку. Правоохоронці встановлюють особу, причетну до вчинення шахрайства.

Поліція нагадує громадянам:

не перераховуйте передоплату на рахунки невідомих осіб;

перевіряйте продавців, відгуки та історію сторінки;

користуйтеся послугами післяплати або безпечної доставки;

у разі підозри на шахрайство негайно телефонуйте на спецлінію 102.