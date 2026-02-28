Піротехніки ДСНС з Тернопільщини виконують завдання з гуманітарного розмінування Харківської області – одного з найбільш замінованих регіонів України, повідомили в обласній ДСНС.

Піротехнічні відділення працюють на полях, у лісосмугах і населених пунктах. Значну частину робіт сапери виконують вручну – метр за метром, із повною концентрацією. Тут немає «безпечних» ділянок: вони виявляють і знешкоджують міни, касетні елементи, артилерійські снаряди, гранати та інші вибухонебезпечні предмети.

Частина боєприпасів – наслідки бойових дій 2022 року. Інші з’являються внаслідок триваючих ворожих обстрілів. Загроза зберігається навіть там, де територія зовні виглядає безпечною.

Роботи виконують в умовах постійного ризику – під загрозою обстрілів та атак ворожих БПЛА.

Без пафосу й зайвих слів. Крок за кроком сапери повертають людям безпеку та очищають українську землю.