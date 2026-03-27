Є гарна новина у Всесвітній день театру. Директор-художній керівник Тернопільського академічного українського драматичного театру ім Т. Г. Шевченка Борис Репка отримав звання “Народний артист України”.

Про це йдеться в указі Президента України, де зазначено, що почесне звання Борис Репка отримав за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, вагомі творчі здобутки і високу професійну майстерність.

Борис Репка очолює Тернопільський академічний драматичний театр імені Тараса Шевченка з 2016 року. Також близько 20 років він є актором, а цьогоріч дебютував як режисер.

Щиро вітаємо пана Бориса з високою нагородою! А весь колектив театру із професійним святом!

Фото з сайту “Суспільне”.