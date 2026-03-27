Петро Стечишин, молодий, мужній, добрий і щирий… Так довго чекали рідні свого Героя додому. Петро загинув ще у травні 2023-го під Куп’янськом на Харківщині. І лише тепер повертається додому на щиті. Вічна пам’ять та слава українському Воїну!

Петро Стечишин родом із села Дмухівці Козлівської громади. Його вважали безвісти зниклим із 17 травня 2023 року в с. Масютівка Куп’янського району Харківської області. На підставі отриманої постанови про ідентифікацію особи визнано, що Петро загинув того ж дня під час безпосередньої участі у бойових діях. У житті воїна це була лише 37-а весна. Про це повідомив Роман Миц (громадське формування «Самооборона Козівщини»).

Поховають Героя у Тернополі, на Микулинецькому кладовищі. Панахида відбудеться 27 березня о 19.00 в Домі Молитви на вул. Микулинецька. Чин похорону відбудеться в суботу, 28 березня, об 11.00 за тією самою адресою.

«Бажаючі провести нашого воїна в останню дорогу, звертайтесь в селищну раду. Буде організований автобус», – зазначили на сторінці Козлівської громади.

Про полеглого Героя повідомив також міський голова Тернополя Сергій Надал: «У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю. Наш земляк Стечишин Петро Володимирович загинув у Харківській області під час виконання бойового завдання. Воїн вважався зниклим безвісти з 17 травня 2023 року. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Героя. Вічна памʼять і слава захиснику України!»