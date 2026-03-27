З метою забезпечення ефективного використання енергоносіїв у Тернополі буде тимчасово призупинено опалювальний сезон 2025-2026 років. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.

Відповідно до рішення, з 30 березня з 00:00 год у Тернопільській міській територіальній громаді буде призупинено опалювальний період.

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» та його дочірньому підприємству «Тернопільська енергосервісна компанія» доручено припинити подачу теплоносія від котелень із зазначеної дати.