Також термічні опіки отримав його 72-річний родич, який намагався його врятувати. Співробітники Підволочиського відділення поліції встановлюють усі обставини події.



Як повідомили в обласній поліції, нещасний випадок стався у селі Мислова Підволочиської громади в п’ятницю, 27 березня, близько 11:00.



За попередніми даними, загиблий спалював суху траву на присадибній ділянці. Ймовірно, через сильні пориви вітру полум’я перекинулося на чоловіка. Його родич, який став свідком події, намагався врятувати потерпілого, проте не зміг. Чоловік загинув на місці.



Родич також отримав термічні опіки кінцівок і був доставлений до лікарні для надання медичної допомоги.



Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».





