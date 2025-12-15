У Тернопільській громаді 16 та 17 грудня відбудеться мистецький фестиваль «Додому на Різдво».

Протягом двох днів для дітей і дорослих організують тематичні майстерні, творчі лабораторії та виставки, присвячені різдвяним традиціям і святковій атмосфері, повідомили в ТМР.

16 грудня фестиваль пройде в Українському домі з 13:00 до 16:00. Відвідувачі зможуть переглянути виставку-оберіг «Незламна пам’ять», присвячену традиційним дідухам і солом’яним павукам, а також долучитися до серії майстерень.

17 грудня низка заходів пройдуть у бібліотеках міста. Впродовж дня у різних локаціях проходитимуть майстер-класи та творчі лабораторії.

Усі матеріали та інструменти надаються організаторами.

