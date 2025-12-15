16 грудня в області – малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, видимістю 600-1000 м. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень 1-6 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно з проясненням. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, видимістю 600-1000 м. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура вночі від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, вдень 4-6 градусів тепла.

Подобається це: Подобається Завантаження…