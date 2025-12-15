Василь Рогоза із села Пробіжна на Чортківщині вступив до лав ЗСУ ще у 2015-му. Протягом чотирьох років захищав Україну на Донеччині. На жаль, війна забирає здоров’я наших захисників. Після важкої хвороби серце воїна зупинилося. Вічна пам’ять та шана!

«З глибоким сумом повідомляємо, про те, що 12 грудня 2025 року на 62 році життя внаслідок важкої хвороби помер учасник бойових дій Рогоза Василь Миколайович.

Василь Миколайович, житель села Пробіжна, 1964 року народження, за покликом серця вступив до лав Збройних Сил України, щоб стати на захист незалежності, свободи та територіальної цілісності нашої держави в 2015 році. Чотири роки захищав Україну на донецькому напрямку у 101 пошуковій бригаді.

У 2019-го звільнений по стану здоров’я та отримав 2 групу інвалідності внаслідок війни.

Рогоза Василь Миколайович – Герой російсько-української війни, в нього чимало отриманих нагород. Світлий спомин про мужнього захисника України назавжди залишиться в наших серцях.

Сільський голова, депутатський корпус та виконавчий комітет Колиндянської сільської ради складають доземний уклін родині, та розділяють невимовний біль важкої втрати. Висловлюємо глибокі співчуття дружині, сину та всім рідним і близьким.

Нехай опіка Всевишнього та наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе», – повідомили у Колиндянській громаді.

Наталя Врубель: «Щирі співчуття вам, тьотя Оля. А вашому чоловікові вічна пам’ять і Небесне Царство».

Світлана Гукалюк: «Оля, прийми щирі співчуття. Вічна пам’ять і Царство Небесне захиснику».

