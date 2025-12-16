У класичному університеті Тернополя відбулася святкова імпреза «Дух Різдва на ФЕУ», що об’єднала академічну родину університету навколо світла Різдвяних традицій і щирих українських цінностей.

На факультеті економіки та управління панувала справжня різдвяна магія. Свято розпочалося з важливих і щемливих слів про тих, завдяки кому ми маємо можливість зустрічати Різдво у мирі – наших захисників. Усі присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих Героїв України, віддаючи шану їхній мужності та самопожертві.

Особливою й зворушливою стала промова ректора Оксани Десятнюк, яка привітала академічну спільноту зі святами, подякувала колективу факультету економіки та управління за творчу активність та збереження українських традицій, а також наголосила на силі єдності, що допомагає нам вистояти у непрості часи.

Святкове дійство продовжилося яскравою творчою програмою. Колядкою «Нічка та ясная» у різдвяну атмосферу занурив гостей хор факультету. Своєю майстерністю та пластичністю зачарувала студентка спеціальності «Маркетинг» Ольга Ромашина, виконавши хореографічну композицію «Нова радість стала». Особливих емоцій додали студентки Софія Подольська, Мар’яна Ясінська та Софія Джус, які проникливо виконали композицію «Зірка яскрава в небі тривожному».

Щирими словами про Україну та віру в її світле майбутнє з присутніми поділився студент Віктор Іванюк, який представив власний вірш «Сон про Україну».

Ніжності й романтики додала легендарна пісня «Перший сніг» у виконанні ансамблю ФЕУ.

Яскравий різдвяний настрій підтримали студентки спеціальності «Економіка та управління бізнесом», які подарували залу енергійний флешмоб.

До святкової програми долучився і професор Петро Микитюк, презентувавши гуморески, що викликали щиру усмішку у присутніх. Несподіваним і теплим сюрпризом став виступ заступника декана факультету економіки та управління Дмитра Худика з композицією «Жінка загадка».

Фінальним акордом імпрези стала пісня «Човен» у виконанні студентів факультету — символ незламності, віри та внутрішнього світла, яке супроводжує українців навіть у найскладніші часи.

Свято завершилося теплими різдвяними вітаннями і побажаннями, щирими усмішками та спільними словами: «Христос Рождається! – Славімо Його!»

