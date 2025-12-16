До 24 грудня українці ще можуть подати заявку на отримання тисячі гривень «Зимової підтримки». Програмою вже скористалися мільйони людей, а чимало й встигли витратити нараховані кошти.

Як працює «Зимова підтримка» та куди наші співвітчизники спрямовують гроші, розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.

Кошти на продукти

З 11 грудня за тисячу гривень «Зимової підтримки» можна купувати продукти харчування. Щоправда, зробити це вдасться не у кожному закладі. Оплата відбувається через спеціальні MCC-коди, які визначають тип торгової точки. Система пропускає лише ті операції, що відповідають переліку певних MCC-кодів. Дізнатися, чи є той чи інший магазин у переліку, можна у Довіднику MCC-кодів України.

Оплата відбудеться у закладах із такими кодами:

5411 – супермаркети та бакалійні магазини,

5499 – ринки, магазини зі спецасортиментом.

Першими скористатися коштами зможуть клієнти Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та “Близенько”. Це понад тисяча магазинів по всій Україні, з часом цей перелік обіцяють розширювати. Важливий нюанс – продукти мають бути українського виробництва. Крім того, «Зимова підтримка» не поширюється на алкоголь чи тютюнові вироби.

Окрім продуктів, 1000 грн допомоги можна використовувати на оплату комунальних та поштових послуг, благодійність, медпрепарати та книги.

Комунальні платежі, ліки та донати

У профільному міністерстві вже навіть підбили перші підсумки, куди українці спрямували кошти «Зимової підтримки». «Лідером оплати залишаються житлово-комунальні послуги. Вже близько 4,5 мільйонів людей оплатили комунальні послуги. На другому місці – аптеки та донати», – розповіла заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

Майже 16 мільйонів заявок

За словами заступниці міністра, українці подали понад 15,8 млн заявок на отримання «зимової тисячі». Це на 1,8 мільйона більше охочих, ніж минулого року. І вже 15,5 мільйонів громадян отримали кошти. Крім того тривають і виплати 6500 гривень для вразливих категорій громадян.

«Станом на 9 грудня понад 340 тисяч людей вже подали заявки на одноразову виплату — 6 500 грн. Держава вже профінансувала допомогу для 117 199 людей. Ці кошти мають цільове призначення – на них можна купити теплий одяг та взуття, ліки та вітаміни. Зробити це можна протягом 180 днів, тобто півроку», – зазначила Тетяна Кірієнко.

Доки можна витратити кошти

Прийом заявок на отримання 1000 грн «Зимової підтримки» триває до 24 грудня 2025 року. Оформити виплату можна двома способами: онлайн через застосунок «Дія» або у відділенні Укрпошти. Кошти не надаються тим, хто перебуває за межами України або на тимчасово окупованій території.

«Ми готуємося, щоб всі заявки були задоволені, хоча очікуємо, що цьогоріч кількість заявок (на отримання тисячі – ред.) буде більша, ніж минулого року. Але хочу запевнити, що всі заявки будуть виконані і всі отримають свою зимову підтримку», – сказала Тетяна Кірієнко.

Отримувачі пенсій і соціальних виплат через Укрпошту, для яких виплату було сформовано автоматично, та ті, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях, зможуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року. Використати кошти, які надійшли на картку «Національний кешбек» за заявкою через «Дію», потрібно до 30 червня 2026 року. Залишки невикористаних коштів повернуться до бюджету.

