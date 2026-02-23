Василь Танасишин та Роман Гнатів були людьми честі й обов’язку, тими, хто перший приходить на допомогу. У ту трагічну ніч 22 лютого Василь та Роман їхали до місця проведення ротації для виконання службових завдань. Їхні життя забрав п’яний водій, який виїхав на зустрічну смугу руху. У Василя залишилась дружина та троє синів. У Романа – дружина, син і донька.

Нині у Підгайцях, у місцевій пожежній частині, відбулась панахида за загиблими працівниками ДСНС. З Романом та Василем прощалися їхні колеги, жителі громади, друзі. На церемонії були присутні рідні та близькі загиблих, священнослужителі, представники місцевої влади, які прийшли віддати шану загиблим.

«Сьогодні на Тернопільщині рятувальники схилили голови в глибокій скорботі. У Підгайцях відбулося прощання з майстер-сержантом Василем Танасишиним та майстер-сержантом Романом Гнатівим.

Їхні життя трагічно обірвалися внаслідок дорожньо-транспортної пригоди під час слідування до місця проведення ротації. Вони прямували для виконання службових завдань – так само відповідально й самовіддано, як робили це щодня.

Василь Танасишин був водієм 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону. Роман Гнатів служив пожежним-рятувальником у 14-й державній пожежно-рятувальній частині 6-го державного пожежно-рятувального загону.

Вони були частиною однієї команди. Людьми честі й обов’язку. Тими, хто першим приходить на допомогу й до останнього залишається у строю – без гучних слів, але з повною відповідальністю за кожне рішення.

Це непоправна втрата для всієї служби. Для побратимів по службі, друзів, родин. Біль, який неможливо виміряти словами. Колектив Головного управління ДСНС України у Тернопільській області висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Ми розділяємо ваш біль і схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам’ять і шана загиблим рятувальникам», – повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Похорон Василя Танасишина відбудеться завтра о 13:00, Романа Гнатіва – о 15:00. Легких небесних хмарин вам, дорогі рятувальники!