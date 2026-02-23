Четверо людей загинуло, шестеро отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості – наслідки дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернополя та області впродовж 20-22 лютого. Серед потерпілих – п’ятеро неповнолітніх, повідомили в обласній поліції.



Аварію з травмованими зареєстрували працівники Теребовлянського відділення поліції в селі Сущин. 20 лютого близько 23:30 водій автомобіля Opel Vectra на повороті не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався у задню частину припаркованої вантажівки.



На момент ДТП в салоні легкового авто перебувало п’ятеро неповнолітніх. Водія та двох дітей бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні з численними тілесними ушкодженнями. Ще трьом – надали допомогу та відпустили за місцем проживання. За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.



Дві аварії з летальними наслідками трапилося 21 лютого на Кременеччині. За обома фактами тривають розслідування за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілому.



У селі Сураж Шумської територіальної громади близько 18:45 водій автомобіля Volkswagen LT 35 переїхав чоловіка, який лежав на проїжджій частині дороги. Потерпілий, місцевий мешканець 1967 року народження, від отриманих травм помер на місці події.



Ще одна інформація про ДТП з потерпілими надійшла на спецлінію Кременецького райвідділу поліції о 19:05. На вулиці Петлюри житель Чернівецької області, керуючи автомобілем MAN, здійснив наїзд на пішохода. 65-річний чоловік переходив дорогу за межами пішохідного переходу. У результаті удару перехожий загинув ще до приїзду лікарів швидкої допомоги.



22 лютого, близько 3-ї години у Тернополі на вулиці Об’їзній у результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє чоловіків. За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo.



У результаті удару – водій та пасажир Renault – співробітники Головного управління ДСНС у Тернопільській області 1978 та 1990 років народження, загинули. Кермувальника автомобіля Mercedes правоохоронці затримали відповідно до ст. 208 КПК. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Аналіз виявив у крові порушника понад 2 проміле алкоголю.



Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.



Поліція Тернопільщини вкотре закликає водіїв та пішоходів неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Перевищення швидкості, виїзд на смугу зустрічного руху, керування у стані сп’яніння чи елементарна неуважність – ціна таких порушень надто висока і часто вимірюється людськими життями.





