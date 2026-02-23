У першій половині тижня область перебуватиме в нестійкій повітряній масі Атлантичного походження, що зумовить опади та плюсові значення температури. В другій половині тижня без істотних опадів та підвищення денної температури повітря.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

24 лютого в області – хмарно. Вночі помірні, вдень невеликі опади, переважно у вигляді дощу. На окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря впродовж доби 0-5 градусів тепла.

У Тернополі хмарна погода буде триматися до вечора. Дрібний дощ зі снігом розпочнеться з самого ранку, а ближче до вечора повинен припинитися. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря впродовж доби 2-4 градуси тепла.