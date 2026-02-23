Пожежі та отруєння чадним газом, які призвели до летальних випадків та важкого травмування людей, зареєстрували на Тернопільщині впродовж минулих вихідних працівники поліції.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

21 лютого о 21:28 на спецлінію Кременецького відділу поліції надійшла інформація від диспетчера ДСНС про пожежу в одному із сіл Почаївської територіальної громади. На місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. Локалізувавши вогонь, пожежники зайшли до приміщення і виявили там бездиханне тіло власника будинку. Сусіди кажуть, що 64-річний чоловік проживав сам та зловживав алкогольними напоями. Фахівці встановлюють обставини пожежі, а судово-медичний експерт – причину смерті пенсіонера.



У неділю, 22 лютого, про пожежу з летальними наслідками та потерпілу з термічними опіками надійшло повідомлення від лікарів екстреної медичної допомоги Чортківщини. Близько 7 ранку сусіди помітили пожежу в житловому будинку в селі Ромашівка Білобожницької сільської громади. У результаті нещастя постраждали господарі помешкання. Чоловік 1962 року народження загинув, а 58-річну жінку з численними термічними опіками тіла госпіталізували до лікарні.



Попередня причина займання – порушення правил користування газовим конвектором.



Дві людини отруїлися чадним газом 22 лютого у Підволочиську. Інформація про це надійшла в чергову частину Підволочиського відділення поліції близько 12:15 від працівників ДСНС. Експерти припускають, що подружжя пенсіонерів, 1951 та 1957 років народження загинуло в результаті несправного димоходу.



За усіма фактами працівники поліції відкрили провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”.