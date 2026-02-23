Вогонь і чадний газ забрали життя чотирьох жителів Тернопільщини
Пожежі та отруєння чадним газом, які призвели до летальних випадків та важкого травмування людей, зареєстрували на Тернопільщині впродовж минулих вихідних працівники поліції.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
21 лютого о 21:28 на спецлінію Кременецького відділу поліції надійшла інформація від диспетчера ДСНС про пожежу в одному із сіл Почаївської територіальної громади. На місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. Локалізувавши вогонь, пожежники зайшли до приміщення і виявили там бездиханне тіло власника будинку. Сусіди кажуть, що 64-річний чоловік проживав сам та зловживав алкогольними напоями. Фахівці встановлюють обставини пожежі, а судово-медичний експерт – причину смерті пенсіонера.
У неділю, 22 лютого, про пожежу з летальними наслідками та потерпілу з термічними опіками надійшло повідомлення від лікарів екстреної медичної допомоги Чортківщини. Близько 7 ранку сусіди помітили пожежу в житловому будинку в селі Ромашівка Білобожницької сільської громади. У результаті нещастя постраждали господарі помешкання. Чоловік 1962 року народження загинув, а 58-річну жінку з численними термічними опіками тіла госпіталізували до лікарні.
Попередня причина займання – порушення правил користування газовим конвектором.
Дві людини отруїлися чадним газом 22 лютого у Підволочиську. Інформація про це надійшла в чергову частину Підволочиського відділення поліції близько 12:15 від працівників ДСНС. Експерти припускають, що подружжя пенсіонерів, 1951 та 1957 років народження загинуло в результаті несправного димоходу.
За усіма фактами працівники поліції відкрили провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”.