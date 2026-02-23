Студенти Західноукраїнського національного університету в межах програми академічної мобільності Erasmus+ пройшли семестрове навчання в Університеті прикладних наук м. Шибеник (Хорватія). Приємно, що молодь опановувала тонкощі обраних спеціальностей, інтегруючись у європейську освітню спільноту та з честю представляючи рідний університет за кордоном.

Семестр у Хорватії вимагав від них успішного засвоєння дисциплін, здатності швидко адаптуватися до міжнародних стандартів та долати мовні бар’єри. Це був час інтенсивної праці, де теорія з підручників перепліталася з щоденною міжкультурною комунікацією та новими знайомствами. Успіхи студентів ЗУНУ вкотре доводять: для справжнього прагнення до знань не існує кордонів.

Сергій Кліщ, студент групи ІПЗ-41, ділиться враженнями від навчання: «Для мене цей обмін став не лише культурним, а й професійним викликом. Навчаючись за спеціальністю “Інженерія програмного забезпечення”, було надзвичайно цінно порівняти підходи до підготовки фахівців в іншій країні. Перебування за кордоном допомогло розвинути самостійність та покращити англійську. Цей досвід зміцнив мою впевненість і ще більше змотивував до професійного розвитку».

Вадим Надвиничний, студент групи ІПЗ-21: «Хорватське місто Шибеник – місто зі старими кам’яними вулицями та неймовірними заходами сонця над затокою. Його повільний ритм життя дав можливість сфокусуватися на навчанні. Мовний бар’єр зникає швидко, коли ти опиняєшся в середовищі, де комунікація – єдиний шлях до розуміння. За чотири місяці я не лише підтягнув теорію, а й зрозумів місцеве життя зсередини. Найцінніше в Еразмусі – це люди та досвід, який не отримаєш у жодній аудиторії».

Наталія Безпалько, студентка групи БКП-21: «Еразмус+ – це можливість розширити світогляд і отримати нові знання та знайомства. Я навчалася в Шибенику, місті на узбережжі Адріатичного моря, де стародавні вулички та заходи сонця залишають особливі спогади. В Університеті Шибеника я вивчала мови та туризм. Англійська стала єдиним порятунком у спілкуванні. Чотири місяці дали змогу краще зрозуміти хорватський стиль життя. Найголовніше – це спілкування з іноземними студентами. Еразмус – це вихід із зони комфорту та безцінний досвід, який раджу кожному».

Erasmus+ – це про розвиток, нові горизонти та міжнародне середовище.